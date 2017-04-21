تحظى مواقع الصور المجانية بإقبال شديد من قبل المستخدمين حول العالم، خاصة المصممين والمسوقين الذين يبحثون عن صور لاستخدامها في أعمالهم.

موقع FFCU أو FREE for commercial use يوفر مكتبة من الصور المجانية المميزة مقدمة جميعها من المصور Markus Spiske الذي يمتلك الكثير من الأعمال السابقة على مواقع الصور الشهيرة مثل Unsplash وFlickr، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

يُقدم الموقع أكثر من 1000 صورة عالية الجودة في عشرة تصنيفات منوعة من بينها الطبيعة، والرياضة، والأعمال التجارية، والطعام، والتقنية والسفر، كما يدعم خاصية البحث والوسوم واستعراض الصور من خلال التصنيفات لتسهيل الوصول إلى الصور المناسبة لاحتياجات المستخدم، جميع الصور متاحة للتحميل مجاناً بجودة عالية ومقدمة تحت ترخيص CC0 الذي يضمن استخدام الصور لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الأعمال التجارية دون قيود أو شروط.