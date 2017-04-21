من منّا لم يدخل يوماً نقاشاً حول الطريقة الصحيحة لنطق أسماء الماركات العالمية بشكلٍ عام، وماركات السيارات بشكل خاص؟.

يعتمد معظمنا في نطقه على الطريقة الدارجة في بلده، أو على قراءة اسم الماركة باللغة الإنجليزية. إلا أن الأسلوبين أثبتا خطأهما، وفيما يلي، نقدم لك كيفية النطق الصحيح لأسماء أشهر شركات السيارات العالمية، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، للمشاهدة.اضغط هنا.