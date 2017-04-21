 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 07:47 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. إليك النطق الصحيح لأسماء ماركات السيارات العالمية
سيارة

بالفيديو.. إليك النطق الصحيح لأسماء ماركات السيارات العالمية

الجمعة، 21 ابريل 2017 06:41 م

من منّا لم يدخل يوماً نقاشاً حول الطريقة الصحيحة لنطق أسماء الماركات العالمية بشكلٍ عام، وماركات السيارات بشكل خاص؟.

يعتمد معظمنا في نطقه على الطريقة الدارجة في بلده، أو على قراءة اسم الماركة باللغة الإنجليزية. إلا أن الأسلوبين أثبتا خطأهما، وفيما يلي، نقدم لك كيفية النطق الصحيح لأسماء أشهر شركات السيارات العالمية، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، للمشاهدة.اضغط هنا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3