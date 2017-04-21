من المؤكد أنك تتمنى زيارة العاصمة البريطانية لندن، إذا لم تكن قد زرتها من قبل.

لا تظن أنها عاصمة غالية كثيراً، فهناك معالم سياحية بها متاحة لذوي الدخل المتوسط، شاهد هذا الفيديو لتتعرف على الأماكن التي عليك أن تزورها، وسعر كل مغامرة من المحتمل أن تقوم بها.