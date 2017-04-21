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بالفيديو.. شاهد جنة الأزهار في قلب أوروبا
مهرجان زهرة التوليب

بالفيديو.. شاهد جنة الأزهار في قلب أوروبا

الجمعة، 21 ابريل 2017 06:36 م

تعد حديقة “كويكنهوف” الهولندية، أحد أجمل و أشهر الحدائق في العالم، والتي تعرف أيضاً بـ”جنة أوروبا”.

وحسب “DW”، كشفت مقطع فيديو عن واحة مذهلة من الأزهار والورود بها 7 ملايين زهرة تحتوي على مجموعات نادرة ما جعلها تستحق اطلاق الاسم عليها، للمشاهدة.اضغط هنا.

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