كشفت قناة سكاى سبورتس الإنجليزية، أن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد، سيغيب عن فريقه لنهاية الموسم بسبب إصابة الركبة، التى تعرض لها أمام أندرلخت أمس فى إياب ربع نهائى الدورى الأوروبى.

وكان إبراهيموفيتش غادر المباراة قبل نهايتها، والتى انتهت بفوز مانشستر يونايتد 2/1 وقادته إلى نصف نهائى الدورى الأوروبى لمواجهة سيلتا فيجو الإسبانى.

وقال مورينيو أمس عقب المباراة: “الإصابة تبدو قوية للغاية، وأخشى ألا ينجح فى العودة منها سريعًا”.

وينتهى تعاقد إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد فى 30 يونيو المقبل، ولم يتم تجديده حتى الآن، وحال عدم التوقيع على عقد جديد تكون مباراة أندرلخت هى الخيرة فى مسيرة النجم السويدى مع الشياطين الحمر بعد موسم رائع سجل خلاله 28 هدفًا فى 41 مباراة وحقق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، منذ قدومه بالمجان الصيف الماضى من باريس سان جيرمان.