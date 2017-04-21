أصيب ما يصل إلى 4100 طفل في فرنسا بتشوهات كبيرة في أرحام أمهاتهم، في الفترة بين عامي1967 و2016، نتيجة تعاطي الأمهات عقار فالبرويت لعلاج الصرع وما يعرف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب.

وذكرت الوكالة الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا إنها ستنشر أيضا دراسة بشأن الأضرار العصبية، خلال النصف الثاني من العام الحالي، حسب “سكاي نيوز” عربية، وتصنع شركة سانوفي في فرنسا عقار فالبرويت، وتطرحه باسم ديباكين، لعلاج الصراع، وديباكوتي وديباميد لعلاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، ويُعتقد بأن فالبرويت مسؤول أيضا عن بطء نمو الأعصاب.

وقال آباء تضرر أبناؤهم إن الحكومة الفرنسية وشركة سانوفي تأخرا كثيرا في التحذير من الآثار الجانبية لهذا العقار الذي ظهرت مخاطره على الأجنة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، يذكر أن فالبرويت جرى اعتماده كعلاج للصرع عام 1967، وصار أحد أكثر العقاقير شيوعا لعلاج هذا المرض في أنحاء العالم.