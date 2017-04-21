أكد المدعي العام الفرنسى، أن منفذ هجوم باريس خرج من سيارته وأطلق النار من بندقية كلاشينكوف، لافتاً إلى أن المهاجم يدعى كريم الشرفى وعمره 39 سنة، وولد فى فرنسا، حيث تم العثور على أسلحة وقنبلة يدوية ومصحف فى السيارة الخاصة بالمهاجم.

وأضاف المدعى العام خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أنه لم يتم العثور على وثائق تفيد بتواصل المهاجم مع جماعات متطرفة، لافتاً إلى أن المهاجم كان معروفا لدى الشرطة واعتقل عام 2010 بتهمة تهديد رجال الشرطة، مؤكدا أن لديه سوابق بارتكاب أعمال عنف.