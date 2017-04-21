القاهرة..تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، نظر إعادة إجراءات محاكمة” 136 متهما ممن سبق وأن صدرت ضدهم أحكام “غيابية” بالسجن في القضية المعروفة اعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

القاهرة.. تستكمل المحكمة الإدارية العليا، غدا، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا، محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ”خلية الزيتون الإرهابية “.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، غدا، محاكمة أحمد عبد النبى عفيفى، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، فى قضية اتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه.

القاهرة ..يعقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا، بعد ظهر غد، مع عدد من المحافظين من بينهم القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والبحيرة وعدد من الجهات المعنية، بمقر الوزارة، بهدف مناقشة مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات (المقاهي) والمطاعم المخالفة بعدد من المحافظات.

القاهرة .. يعقد مكتب البرلمان العربي، غدا، اجتماعه العاشر للاعداد لجلسته الخامسة من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعى الثانى المقرر الاثنين المقبل بالقاهرة.

القاهرة .. تنظم وزارة البيئة، غدا، حوارا مجتمعيا حول الاولوية الاولى لتطوير المحميات، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى - بيت القاهرة بالفسطاط – حى مصر القديمة.

القاهرة .. تنظم وزارة الشباب والرياضة، فى السادسة من مساء غد، حفل ختام مسابقة إبداع، بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة ، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومجموعة من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية المشاركة في المسابقة.

القاهرة..يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى العاشرة من صباح غدا، الدورة الثالثة لمعرض افريقيا للتصنيع الغذائي “Food Africa” ، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

القاهرة .. تطلق كلية التجارة بجامعة القاهرة، فى التاسعة والنصف من صباح غد، فعاليات مؤتمرآ “مستقبل الاستدامة فى منظمات الأعمال”، الذى يهدف الى التوصل لآليات تدعم توجه الدولة لإعادة هيكلة قطاع العلوم التجارية الحكومي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

القاهرة.. تستضيف القاهرة، غدا، المعرض التجاري الدولي للأسماك والمأكولات البحرية “Sea FoodAfrica” ، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لأول مرة في السوق المصري.

القاهرة .. تنظم وزارة الاوقاف، غدا، احتفالية الوزراة بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

المنيا..تختتم، غدا، فاعليات الدورة السادسة لمعرض ” أجريفيتا2017” المقام فى محافظة المنيا، بمشاركة 52 شركة من كبرى الشركات المتخصصة و العاملة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة .

القاهرة.. تختتم، غدا، فعاليات مؤتمر ومعرض مدينة زويل لعلوم الطب الحيوي، المقام بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

الأقصر .. تختتم، غدا، فعاليات معرض الأقصر الثاني للكتاب، المقام بساحة أبو الحجاج بالأقصر، ضمن فعاليات اختيار “الأقصر عاصمة الثقافة العربية لعام 2017”.

القاهرة .. ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، غدا، المعرض الأول لمدرسة الرسم والجلود.

القاهرة .. تنطلق، غدا، فعاليات الجولة النهائية لمسابقة مختبر الشهرة، في دورتها الثامنة، والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك ببيت السحيمي.

القاهرة .. تنظم قاعة لمسات للفنون التشكيلية بوسط القاهرة، مساء غد، أمسية فنية على نغمات العود يقدمها الفنان عبد الناصر أبوعرب، لأبرز أغاني كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ .

القاهرة.. يعقد المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، غدا، اجتماعا بأمانات المحافظات لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، بالإضافة لتفعيل الأمانات على مستوى الجمهورية.

القاهرة .. تعقد جمعية “خليجيون فى حب مصر”، غدا، مؤتمرا للترويج للاستثمار الخليجى فى مصر ، بمشاركة كبرى الشركات الخليجية الراغبة فى الاستثمار فى مصر لعرض الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.

القاهرة .. تحيي المطربة أحلام أحمد وفرقتها الأحلام، فى الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية،وذلك بمشاركة مجموعة من الأصوات الواعدة.

دمنهور.. تنطلق، غدا، فعاليات مبادرة ” قريتى .. نظيفة وجميلة” فى محافظة البحيرة، وذلك في اطار اهتمام المحافظة بمنظومة النظافة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطن البحراوي .

القاهرة .. تحيى اوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة من مساء غد، حفلا موسيقيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

الإسكندرية .. يستضيف مسرح سيد درويش” أوبرا الإسكندرية”، فى الثامنة من مساء غد، حفل مهرجان الهند على ضفاف النيل.

القاهرة .. يعرض على المسرح الصغير بدار الاوبرا، فى السابعة من مساء غد، بث مباشر من اوبرا المتروبوليتان، لعرض اوبرا ” اوجين اونيجين” لتشايكوفسكى.

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة من مساء غد، حفل فرقة مسار اجبارى ، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.

القاهرة.. يحيى المنشد على الهلباوى، فى الرابعة من عصر غد، حفلا فنيا فى الجريك كامبس بالجامعة الأمريكية،ويشاركه الحفل الشاعر هشام الجخ.

القاهرة.. يفتتح، غدا، فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لأطلس المأثورات الشعبية “استلهام المأثور الشعبى والحفاظ على الهوية”، وذلك بقصر ثقافة الريحانى

القاهرة .. يقيم صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة من مساء غد، احتفالية بذكرى “الخال” عبدالرحمن الابنودى، بقصر الأمير طاز.

الاسكندرية .. تستضيف مكتبة الإسكندرية ، في الثانية عشر والنصف من ظهر غد، ندوة تحت عنوان “أبوسمبل..رحلة مستدامة”- سياحة تراثية مستدامة، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.

المنصورة.. تنظم المكتبة الثقافية بقرية سنتماى مركز ميت غمر احتفالية فى الحادية عشر من صباح غد، بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وذلك بمقر المكتبة.

القاهرة .. من المقرر يلتقى المتخب الهندى لكرة القدم تحت 16 سنة مع فريق 2002 لكرة القدم بالنادى الاهلى،على ملاعب النادى الاهلى بمدينة نصر، وذلك فى إطار فعاليات كأس الصداقة الهندية المصرية.

بنها.. يلتقى فريقا الشرقية والداخلية، فى الثالثة والنصف من عصر غد، على استاد بنها، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال25 من الدورى الممتاز لكرة القدم .

اسوان .. يلتقى فريقا النصر للتعدين واسوان، فى السادسة إلا ربع من مساء غد، على استاد اسوان، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال25 من الدورى الممتاز لكرة القدم .

الفيوم .. يلتقى فريقا مصر للمقاصة ووادى دجلة، فى الثامنة من مساء غد، على استاد الفيوم، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال25 من الدورى الممتاز لكرة القدم .

القاهرة- لندن.. يلتقى فريقا تشيلسى وتوتنهام، فى السادسة والربع من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات نصف النهائى لكأس الاتحاد الانجليزى.

القاهرة- لندن.. يلتقى فريقا وستهام يونايتد وايفرتون الانجليزى، فى الرابعة من عصر غد، وذلك فى اطار مباريات الاسبوع ال34 من الدورى الانجليزى لكرة القدم.

القاهرة – لندن.. يلتقى فريقا هال سيتى وواتفورد الانجليزى، فى الرابعة من عصر غد، وذلك فى اطار مباريات الاسبوع ال34 من الدورى الانجليزى لكرة القدم.

القاهرة – لندن.. يلتقى فريقا سوانزى سيتى وستوك سيتى الانجليزى ، فى الرابعة من عصر غد، وذلك فى اطار مباريات الاسبوع ال34 من الدورى الانجليزى لكرة القدم.

القاهرة- مدريد.. يلتقى فريقا اسبانيول واتلتيكو مدريد الاسبانى، فى التاسعة الا ربع من مساء غد، وذلك فى اطار مباريات الاسبوع 33 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.

القاهرة- مدريد.. يلتقى فريقا مالاجا وفالنسيا الاسبانى، فى الواحدة من ظهر غد، وذلك فى اطار مباريات الاسبوع 33 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.

القاهرة – مدريد.. يلتقى فريقا فياريال ويبورتيفو لجانيس، فى الرابعة والربع من عصر غد، وذلك فى اطار مباريات الاسبوع 33 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.