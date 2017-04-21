سيد معوض: احترام كل الفرق سر تفوق الأهليالجمعة، 21 ابريل 2017 06:26 م
قال سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري سعيد بالمستوي الذي وصل إليه الفريق، وبانسجام كل اللاعبين وتأقلمهم على فكر الجهاز الفني وأسلوبه الخططي الذي يطبقه الفريق في كل مبارياته.
وأضاف معوض، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، اليوم /الجمعة/ - أن الأهلي أصبح له أسلوب وشخصية يفرضها في كل المباريات حسب الخطة التي يقرها الجهاز الفني، مشيرا إلى حرص الجهاز الفني على اتساع قاعدة اللاعبين في المراكز، وتجهيز كل العناصر؛ حتى يكون الجميع على نفس المستوى، مما ساعد كثيرا في ظهور الفريق بهذا الشكل الذي نال استحسان الجماهير والنقاد والمحللين.
وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل حساب لكل الفرق ويتعامل مع كل مباراة على حدة، موضحا أن احترام المنافس من أهم العوامل التي ترجح كفة الأهلي.
وأكد معوض أن الفترة القادمة سيخوض الأهلي مباريات غاية في الصعوبة، مشددا على ثقة الجهاز الفني في تقديم المطلوب من اللاعبين، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في اللقاءات القادمة، وفي مقدمتها في مباراة طنطا والتي تعد غاية في الصعوبة، لاسيما بعد الانتفاضة التي حققها المنافس في مباريات الدور الثاني.
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