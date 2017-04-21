السفير المصري: زيارة البابا تواضروس للكويت الأحد القادم "تاريخية"الجمعة، 21 ابريل 2017 06:22 م
قال السفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف، إن الجميع متشوق للزيارة الرسمية التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للكويت بعد غدا /الأحد/ حيث يحل ضيفا على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ووصف عاطف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ الزيارة بالتاريخية - قائلا إنها الزيارة الأولى لأحد باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للكويت، لافتا إلى أن “رعايا وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الكويت ينتظرون على أحر من الجمر قدوم قداسته، كي ينهلون من حكمته ويسعدون بقربه”، مشيرا إلى أن “مثل هذه الزيارات التاريخية ذات طابع خاص، لكونها تأتي مرات قليلة خلال العُمر”.
وأضاف “على المستوى الشخصي، ستكون هذه المرة الثانية التي أقابل خلالها قداسته، حيث شرفت بلقائه مرة وحيدة في القاهرة خلال اجتماعه مع ضيف أجنبي كبير”، متمنيا تكرار مثل هذه اللقاءات.
وشدد عاطف على أن “الكويت بلد مضياف، وقيادته السياسية تجيد وتحسن الترحيب بالضيوف”، مؤكدا أن “حفاوة الاستقبال والاحتفاء بقدوم قداسته ستكون على مستوى عال”.
وعلى صعيد العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، أكد عاطف “عمق جذور العلاقات الثنائية التي تربط بين الكويت ومصر”، واصفا إياها بـ “الحميمية الراسخة منذ عقود، وأنها مبنية على المصير العربي المشترك”، لافتا إلى أن “المناسبات والأحداث كافة أثبتت مدى قوة ورسوخ العلاقات، لاسيما أواصرها الممتدة العصية على الزعزعة”.
وتأتي زيارة البابا تواضروس للكويت بدعوة من أمير الكويت، خلال الفترة من 23 وحتى 27 أبريل الجاري، ويلتقي البابا تواضروس خلال زيارته أمير الكويت لتقديم الشكر له على الدعم اللامحدود المقدم للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، كما يلتقي ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكبار الشخصيات الكويتية.
ويرأس البابا خلال زيارته شعائر قداسين، وسيقوم بتدشين كاتدرائية جديدة في قداس يقام صباح الثلاثاء المقبل، ويعقد اجتماعات روحية ومؤتمرا صحفيا إلى جانب حضوره حفل عشاء دعا اليه القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالكويت مساء الثلاثاء المقبل.
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