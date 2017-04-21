قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن الوحدة الوطنية مكنت لبنان من مواجهة تحديات كثيرة راهنة، أبرزها محاربة الإرهاب والمحافظة على الحدود وعلى الاستقرار الأمني، لافتا إلى أن الإرهاب لا يحارب بشكل جذري بل يستعمل مع الأسف لخلق توازنات بين الدول التي تتولى مواجهته.

جاء ذلك خلال استقبال عون لوفد من مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني برئاسة النائب نيك هيربرت، وعضوية النواب ريتشارد بيكون وانطوانيت ساندباخ وليو دوكرتي، اليوم /الجمعة/، حيث بحث معهم الأوضاع المحلية والإقليمية ومواقف لبنان منها.

وأكد عون، على عمق العلاقات اللبنانية - البريطانية، ورغبة لبنان في تعزيزها في المجالات كافة، مقدما الشكر لبريطانيا على ما تقدمه في مجال دعم الجيش والقوى الأمنية ومنها المساهمة في بناء أبراج للمراقبة على طول الحدود اللبنانية - السورية وتأمين عتاد للجيش.

وعرض الرئيس اللبناني التداعيات السلبية التي سببها نزوح أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان، وعدم تقديم المجتمع الدولي المساعدات اللازمة للدولة اللبنانية، كي تتمكن من مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والمالية والتربوية والاجتماعية التي نتجت عن هذا النزوح.

وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري المقيم والنازح على حد سواء هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يساعد على عودة النازحين إلى أرضهم ومنازلهم.

من جانبهم .. عبر أعضاء الوفد البريطاني عن أملهم في أن يتمكن لبنان في ظل قيادة الرئيس عون من تعزيز أمنه واستقراره، ويعود إلى لعب دوره على الساحتين الإقليمية والدولية، معربين عن تقديرهم لحجم التضحيات التي يقدمها اللبنانيون في رعاية النازحين السوريين، مما يفرض العمل لإيجاد ظروف ملائمة توفر العودة الأمنة لهم.