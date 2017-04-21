مرض السكر من النوع الثاني بدأ مؤخرا فى الظهور عند الأطفال بسبب انتشار السمنة والأكلات السريعة المشبعة بالدهون.

هذا ما أكدته الدكتورة منى سالم أستاذ طب الأطفال كلية طب جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للمؤتمر الدولى الحادى عشر للجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء في الأطفال والمراهقين، مشيرة إلى أنه آن الآوان لعمل مسح شامل لمصر كلها لكى نعرف العدد الحقىقى لمرضى السكر في الأطفال والمراهقون.

وأوضحت سالم أن معرفة العدد الحقيقي للمرضى في مصر يجعلنا نستطيع أن نخطط برنامج صحي متكامل للتشخيص والعلاج على أحدث وسائل العلاج العالمىة، مشيرة إلى تزايد أعداد المصابين بمرض السكر بشكل ملحوظ، حيث بلغ 7.5 مليون مصاب في مصر التي تعد على أول قائمة عشر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية أعداد المصابين بمعدل 3 % سنوياً.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى ممدوح أستاﺫ طب بمستشفى الأطفال أبو الريش جامعة القاهرة وسكرتير المؤتمر، الى أهميه يجب تحقيق الأدوات اللازمه والمناخ الملائم لاتباع منهج علاج و متابعه السكر لدى الأطفال والشباب فى الحياه اليوميه مما يحقق ممارسه الحياه بشكل طبيعى ومثمر ويقى من مخاطر المضاعفات الحادة و المزمنه.

وأضافت ممدوح أن مرض السكر من النوع الأول هو واحد من أمراض الغدد الصماء الأكثر شيوعاً في مرحلة الطفولة، ويتزايد أعداد الأطفال المصابين بهذا النوع بسرعة، خاصةً بين الأطفال الأصغر سناً، وقد تم مؤخراً تشخيص مرض السكر من النوع الثاني في الأطفال في عدد من البلدان.

وقالت ممدوح أن مرض السكر من النوع الأول بين الأطفال آخذ في الازدياد في العديد من الدول على الأقل بين الذين تقل أعمارهم عن 15عاماً.

ونصحت ممدوح بضرورة نشر الوعي لتشخيص حالات السكر عند الأطفال في كل الأعمار بداية من الرضع إلى سن البلوغ عند أول ظهور للأعراض وقبل تطور الحالة إلي الغيبوبة الكيتونية التي يصحبها كثير من المضاعفات، كذلك التأكيد على أهمية البداية الفورية للعلاج بالانسولين، وأنه لا بديل للأنسولين، كما يجب التأكيد على علاج الغيبوبة الكيتونية طبقاً للمعايير الدولية.

كما نصحت ممدوح بتوفير كل إحتياجات الطفل لتحقيق العلاج الأمثل للسكر تطابقاً مع المعايير الدولية والتي تشمل الأنسولين المناسب للمرحلة العمرية والأدوات المستخدمة لإعطاء الأنسولين وشرائط تحليل السكر بالدم بواسطة الجهاز للتحليل اليومي الذاتي، وتوفير الإمكانيات للتحاليل الدورية الضرورية للاكتشاف المبكر للمضاعفات والامراض المصاحبة لمرض السكر.

مضاعفات المرض

وأوضحت سالم أن إصابة الأطفال بمرض السكر قد يؤدي إلى إصابتهم بأعراض أغلبها ليست خطيرة، ولكن المشكلة الرئيسة هى المضاعفات التي تحدث على المدى البعيد، نظر لأن المرض يؤثر على أجزاء الجسم وأجهزته المتنوعة ببطء شديد، وبدون أن ينتبه المريض لما يحدث له من تغيرات، فقد يصاب بضعف فى النظر ، وقد تحدث مضاعفات مزمنة فى القلب او ارتفاع ضغط الدم، او أعتلال الأعصاب، او الفشل الكلوى.

وأكدت ممدوح أن المؤتمر ناقش هذ العام السمنة فى الاطفال والمشاكل الصحيه المترتبة عليها ، كما قدم الباحثون بعض الحالات المرضيه التى تحتاج الى خبرات خاصه فى العلاج.

نصائح تهمك

_ اتباع نمط حياة سليم يتضمن مشي ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يوميا، أي ما يعادل 150 دقيقة في الأسبوع.

- اتباع تغذية صحية لمنع تطور المرض وزيادة الوزن.

- تخفيض كمية الملح (3 – 5 جم في اليوم) والكربوهيدرات (السكر والحلويات المختلفة).

- الامتناع عن تناول الدهون (لحم بالشحم والأسماك الدهنية وجلد الدجاج والسجق والزبدة والمعلبات).

- ومن الضروري زيادة كمية الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز بالألياف.

- زيادة كمية الفواكه والخضروات بحيث تبلغ نسبتها 50 – 60 %.

- الفحص الدوري لمستوى السكر في الدم من الضروري ان يفحص كل من بلغ عمره 45 سنة مستوى السكر في الدم مرتين في السنة على الأقل.

للعلم ان المستوى الطبيعي للسكر في الدم على الريق يجب ان يكون دون 6.1 ميلي مول/لتر، وإذا كان 7 أو أكثر فيعني ان الشخص مصاب بالسكري، وعلى المصاب بالنوع الأول من السكري، أن يقيس مستوى السكر أربع مرات في اليوم على الأقل (قبل الأكل وقبل النوم).

توصيات المرض

مواكبة المعايير العالمية الخاصة بتوفيرالرعاية المتكاملة لحالات سكر الأطفال والشباب وتشمل:

- توفير كل الأدوات اللازمة لعلاج و متابعة سكر الأطفال والشباب من: أنواع الأنسولين المختلفة، وأدوات الحقن (اقلام وسنون )، وأجهزة وشرائط تحليل السكر بالدم والأسيتون بالبول بالاضافة الى الفحوصات المعملية الدورية اللازمة للمتابعة الفعالة.

- ارساء أسس خطة علاج ناجحة تحقق : معدلات سكر معتدلة بالدم ، اكتمال النمو والبلوغ بشكل طبيعي، ممارسة كل الأنشطة دون التعرض لمخاطر اضطراب السكر بالدم، الوقاية من المضاعفات والاكتشاف المبكر لها ومنع تطورها والسيطرة عليها بشكل فعال وآمن، ضمان حياة طبيعية وأمنة .

- ارساء الوعي العام بالمجتمع لتحقيق المناخ المناسب الذي يسمح ويساعد على تطبيق الرعاية المكتاملة للأطفال والشباب الذين لديهم سكر دون اعاقة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

- التوعية فيما يخص انتشار السمنة بشكل ملحوظ ومتطرد في سن الطفولة والشباب وتشجيع بما لها من مخاطر، والحث على أساليب الغذاء الصحى والنشاط البدنى الدائم للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .

- التوعية بشأن ظهور مرضى السكر من النوع الثاني في سن مبكر في الأطفال والشباب بسبب نمط الحياه الغير صحي بما في ذلك أساليب التغذية الغير سليمة وانعدام الشاط البدني.

- تحقيق التثقيف الهادف للعلاج والتعايش مع السكر بشكل ايجابي وللحد من مشكلة السمنة المتزايدة وما يترتب عليها من مشاكل صحية خطيرة.