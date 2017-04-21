أكد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارضة، أنه سيطعن أمام القضاء على قرار اللجنة العليا للانتخابات حول قبولها بطاقات اقتراع غير مختومة في استفتاء منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة.

وقال بولنت تزجان نائب رئيس الحزب - في بيان ، أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة - “سنقدم طعنا لمجلس الدولة اليوم نطلب فيه إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات القبول ببطاقات اقتراع غير مختومة”، مضيفا أن حزبه سيطلب أيضا تأجيل إعلان النتائج الرسمية إلى أن يحسم الأمر.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قالت “إنها ستعلن النتائج النهائية بعد 11 إلى 12 يوما من الاستفتاء” .

ويشار إلى أن الاستفتاء أجري يوم الأحد الماضي 16 أبريل ، ومن المنتظر أن يتحول بموجبه نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51.2 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.8 %صوتوا بـ”لا”، وذلك بعد فرز كامل صناديق الاقتراع.