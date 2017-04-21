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الجمعة 21 ابريل 2017 06:05 مساءً
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سقوط قذيفة هاون على مرتفعات الجولان المحتلة
أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

سقوط قذيفة هاون على مرتفعات الجولان المحتلة

الجمعة، 21 ابريل 2017 05:49 م
أ ش أ

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة هاون سقطت عل مرتفعات الجولان بعد ظهر اليوم الجمعة جراء الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا .. مشيرا إلى أن القذيفة لم تتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم،أن الحدود الإسرائيلية مع سوريا أصبحت متوترة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.. مضيفة أنه في أبريل من عام 2015 وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على الأراضي السورية .
وأضافت الصحيفة ” أنه مع وجود عدد كبير من الجماعات المسلحة التي تحارب ضد الرئيس السوري بشار الأسد فإن الجبهة السورية أصبحت أكثر منطقة لا يمكن لإسرائيل التنبؤ بها وتشكل مخاطر كبيرة.

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