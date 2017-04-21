الرئيس اللبناني يجد تأكيد ثوابت موقف بلاده تجاه التطورات الداخلية والإقليميةالجمعة، 21 ابريل 2017 05:21 م
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ثوابت الموقف اللبناني حيال التطورات الداخلية والإقليمية، مركزا على الدور المحوري الذي يلعبه لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري في ظل الاستقرار الذي ينعم به، والذي أعاد حضوره المميز على الخارطة الإقليمية والدولية.
وأوضح الرئيس عون - خلال استقباله اليوم الجمعة رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية جيانج زنج، على رأس وفد من كبريات الشركات الصينية الرائدة والسفير الصيني وانج كيجان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والوزير السابق عدنان القصار - استعداد لبنان للتعاون مع الصين في كل المجالات لاسيما وأن الصين باتت تحتل المركز الأول بين الدول المصدرة للبنان.
كما رحب الرئيس عون برغبة الصين في المساهمة في المشاريع الإنمائية، وعرض الخطة التي ينوي لبنان إنجازها في مجال تنمية البنى التحتية، لتكون صالحة لتنفيذ المشاريع في مجال المواصلات والاتصالات والطرق والطاقة، على أن يتم البحث في تفاصيلها مع الوزارات والإدارات المختصة.
من جانبه، نقل المسؤول الصيني إلى الرئيس عون تحيات القيادة الصينية ورغبتها بتعزيز العلاقات الصينية - اللبنانية في المجالات كافة، لاسيما المساهمة في إنجاز مشاريع تنموية تهم لبنان، بحيث يكون منصة تعاون تنطلق منها مشاريع استثمارية خصوصا أن العلاقات الثنائية تتطور بشكل جيد، وموقع لبنان يساعد على تعميم هذا التعاون ليشمل دولا وأسواقا عربية وإفريقية.
واعتبر أن الاستقرار الذي يتمتع به لبنان منذ انتخاب الرئيس عون، يشجع على تعزيز القيام بمشاريع مشتركة ويعطي لرجال الأعمال اللبنانيين والصينيين فرصة واسعة لتحقيق هذا التعاون.
ولفت الوزير خوري إلى أهمية التعاون اللبناني - الصيني داخل لبنان وخارجه، من خلال الانتشار اللبناني الفعال في دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
بدوره، نوه الوزير السابق القصار بـ “الدور الاستثنائي الذي يلعبه عون منذ انتخابه في سبيل استعادة لبنان لموقعه على الخارطة العربية والإقليمية والدولية”، مشيرا إلى أن “الوفد الصيني يعتبر أهم وفد تجاري يأتي إلى لبنان، ما يؤكد الدور المحوري للبنان، في إطار مبادرة طريق الحرير التي اطلقها الرئيس الصيني شي جين بنج عام 2013”.
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