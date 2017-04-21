اتحاد الكرة يعلن عودة جهاد جريشة لإدارة مباريات الدوري الممتازالجمعة، 21 ابريل 2017 06:20 م
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، عودة الحكم جهاد جريشة إلى إدارة مباريات الدوري الممتاز مرة أخرى، بعد الأزمة التي حدثت خلال لقاء الزمالك ومصر للمقاصة الذي أداره الحكم.
وكان جهاد جريشة قد تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لصالح فريق الزمالك، بعدما لمس أحمد سامي مدافع المقاصة الكرة باليد داخل منطقة الجزاء، ليقرر اتحاد الكرة بعدها إيقاف الحكم، فيما هدد نادي الزمالك بالانسحاب من الدوري، مطالبا بإعادة المباراة مرة أخرى، وهو ما رفضه مسئولو “الجبلاية”.
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اليوم الجمعة، أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات غدا السبت في إطار الأسبوع الـ 25 من عمر الدوري، حيث أسندت اللجنة إدارة لقاء الشرقية والداخلية إلى الحكم الدولي جهاد جريشة، على أن يعاونه عبد الفتاح عريشة وعمر فتحي، والحكم الرابع محمد بشير.. أمام مباراة النصر للتعدين وأسوان فيديرها الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه محمد عبد المجيد وتامر رشاد والحكم الرابع عاطف العفي، فيما يدير مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة الحكم أحمد الغندور ويعاونه أحمد ساهر وسيد نافع، والحكم الرابع محمد حسان.
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