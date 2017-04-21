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وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره في مالطا التطورات الإقليمية والدولية
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره في مالطا التطورات الإقليمية والدولية

الجمعة، 21 ابريل 2017 05:26 م

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مالطا الدكتور جورج فيلا، جرى خلاله بحث أوجه العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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