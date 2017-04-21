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تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد
ميناء بورسعيد - مينا - رصيف بحري

تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 21 ابريل 2017 05:29 م

سجلت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تداول 28 سفينة بضائع وحاويات.

وذكر بيان للموانئ اليوم /الجمعة/ - أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات فيما يتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، فيما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن وتسريع حركة الشحن والتفريغ على الأرصفة لسرعة استقبال السفن المنتظرة خارج الميناء.

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