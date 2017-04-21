سجلت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تداول 28 سفينة بضائع وحاويات.

وذكر بيان للموانئ اليوم /الجمعة/ - أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات فيما يتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، فيما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن وتسريع حركة الشحن والتفريغ على الأرصفة لسرعة استقبال السفن المنتظرة خارج الميناء.