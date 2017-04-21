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الرئيس الإيطالي يدين حادث إطلاق النار في باريس
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الرئيس الإيطالي يدين حادث إطلاق النار في باريس

الجمعة، 21 ابريل 2017 04:50 م
أ ش أ

أدان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الجمعة حادث إطلاق النار على أفراد الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، واصفا إياه بالهحوم الجبان.
وأكد ماتاريلا - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أنه لا يمكن لأي شكل من أشكال الإرهاب أن يثني الدول الأوروبية عن عزمها لممارسة وحماية أسس مجتمعاتها الديمقراطية، معربا عن دعم بلاده لفرنسا في محاربة التطرف والتمسك بالحريات.
يذكر أن ضابطا بالشرطة الفرنسية لقى مصرعه فيما أصيب آخرين جراء فتح شخص النار على قوات الشرطة بضاحية الشانزلزيه أمس الخميس قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، في هجوم يأتي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

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