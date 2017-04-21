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المستشارة الإلمانية تزور السعودية والأمارات نهاية الفترة المقبلة
أنجيلا ميركل

المستشارة الإلمانية تزور السعودية والأمارات نهاية الفترة المقبلة

الجمعة، 21 ابريل 2017 04:46 م

قوم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل نهاية الشهر الجاري وأول مايو المقبل بزيارتي تشمل كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.
وقالت متحدثة الحكومة الألمانية اورليكا ديمر ، في تصريح صحفي اليوم ، إن المستشارة الإلمانية إنجيلا ميركل سوف تزور كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة ، تناقش خلالهما العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد لقمه العشرين المزمع عقدها في مدينة هامبورج فى السابع والثامن من يوليو القادم ، والذي يشارك فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعدد من قاده العالم .
وأضافت أن ميركل سوف تلتقي يوم 30 أبريل الجاري بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السعود والأمير محمد بن نايف ،لافتة إلى أن المستشارة سوف تزور أيضا في الأول من مايو المقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلتقى والشيخ محمد بن زايد ال نهيان .
يذكر أن دولة الإمارات هي الشريك الأول التجاري لالمانيا فى المنطقه العربية بينما تحتل المملكة السعودية المركز الثاني فيما تعد مصر ثالث شريك تجارى لألمانيا .

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