أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.

وأعرب المصدر - حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” - عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب فرنسا، مقدمًا العزاء لذوي الضحية ولحكومة وشعب فرنسا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وفى السياق، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي استهدف أفراداً من الشرطة الفرنسية في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين - في بيان أوردته “واس” - عن تضامن المنظمة مع فرنسا حكومة وشعبا في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمنها ، مؤكداً أن مرتكبيها أعداء للإنسانية وكل القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.

وجدد العثيمين التأكيد على موقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين كافة أشكال الإرهاب الذي لا يهدف إلا لنشر الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار والسلام، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية .