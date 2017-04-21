 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 04:33 مساءً
روابط سريعة
مقتل وإصابة 19 جنديا أفغانيا في هجوم مسلح على مجمع عسكري
الجيش الافغاني

مقتل وإصابة 19 جنديا أفغانيا في هجوم مسلح على مجمع عسكري

الجمعة، 21 ابريل 2017 04:31 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري، مقتل 8 جنود على الأقل وإصابة 11 آخرين اليوم /الجمعة/ جراء هجوم شنه مسلحون يرتدون ملابس عسكرية على مجمع عسكري بولاية بلخ شمالي البلاد.
وقال وزيري إن المسلحين اقتحموا المجمع بسيارة عسكرية، وبدأوا في إطلاق النار أثناء صلاة الجنود بالمسجد، مضيفا أن الجنود تمكنوا من قتل مهاجم يرتدي سترة انتحارية قبل أن يتمكن من تفجيرها.
من جانبها، أعلنت جماعة طالبان في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3