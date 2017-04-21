أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري، مقتل 8 جنود على الأقل وإصابة 11 آخرين اليوم /الجمعة/ جراء هجوم شنه مسلحون يرتدون ملابس عسكرية على مجمع عسكري بولاية بلخ شمالي البلاد.

وقال وزيري إن المسلحين اقتحموا المجمع بسيارة عسكرية، وبدأوا في إطلاق النار أثناء صلاة الجنود بالمسجد، مضيفا أن الجنود تمكنوا من قتل مهاجم يرتدي سترة انتحارية قبل أن يتمكن من تفجيرها.

من جانبها، أعلنت جماعة طالبان في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم.