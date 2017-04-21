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شرطة الكهرباء تضبط أكثر من 5 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
شرطة الكهرباء

شرطة الكهرباء تضبط أكثر من 5 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

الجمعة، 21 ابريل 2017 04:26 م

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال سرقة التيار الكهربائي، أسفرت جهودها عن ضبط 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم /الجمعة/ أن جهود الحملة أسفرت خلال 24 ساعة- عن ضبط 5 آلاف و169 قضية سرقة تيار كهربائي عبر توصيلات غير قانونية، و47 مخالفة شروط تعاقد، إلى جانب ضبط ألف و245 سرقة تيار لمبان مخالفة مقامة على الأراضي الزراعية.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط 50 قضية سرقة تيار لمقاه غير مرخصة، وضبط 128 قضية سرقة تيار للعقارات وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض، وتحصيل 16 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي.

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