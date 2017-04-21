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الجمعة 21 ابريل 2017 04:45 مساءً
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"الداخلية" تستحدث سيارات حجز متنقلة مزودة بأحدث وسائل البحث الجنائي
سيارة حجز متنقلة

"الداخلية" تستحدث سيارات حجز متنقلة مزودة بأحدث وسائل البحث الجنائي

الجمعة، 21 ابريل 2017 04:14 م

قامت وزارة الداخلية باستحداث وتفعيل عدد من سيارات “فان” بعدد من مديريات الأمن لاستخدامها في أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي “مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه فيهم” والمزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الإتصال والربط، والمدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها، والمزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذلك البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالاقسام التابعة لها لاسلكياً وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام.

كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لإستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية للتصدي الحازم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون والحفاظ على هيبة الدولة والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة ما تطرحه الساحة من تحديات ومستجدات أمنية.

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