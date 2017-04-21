أفادت مصادر دبلوماسية اليوم /الجمعة/ بأن الجزائر سوف تستضيف الاجتماع المرتقب لدول الجوار الليبي المقرر عقده في مايو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه من المنتظر أن تحتضن الجزائر الدورة الـ11 لآلية دول الجوار الليبي في شهر مايو المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الحل السياسي من خلال الحوار الليبي-الليبي في ليبيا.

يشار إلى أن الجزائر بادرت إلى احتضان أول إجتماع لألية دول الجوار الليبي في مايو 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، وأكدت “ضرورة تبني الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها وكذلك ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار”.