الأسد: خسرنا أكثر من نصف قدرات الدفاع الجوي بسبب عمليات المسلحينالجمعة، 21 ابريل 2017 04:03 م
أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم /الجمعة/ أن جيش بلاده خسر أكثر من نصف قدرات الدفاع الجوي جراء الحرب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل سبب عجزه عن اعتراض الصواريخ الأمريكية التي ضربت مطار الشعيرات الجوي.
وأوضح الأسد - خلال مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن الروس من خلال دعمهم للجيش السوري، عوضوا جزءا من تلك الخسارة بأسلحة وأنظمة دفاع جوي نوعية، مضيفا ” لكن هذا لا يكفي عندما تتحدث عن بلد بأكمله، الأمر يستغرق وقتا طويلا لاستعادة كل دفاعاتنا الجوية”.
وأشار الأسد إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي حول شراء الأسلحة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي جديدة، تجري بصورة مستمرة، مشيرا إلى
“الدور الروسي الإيجابي على المستوى العالمي من خلال مساهمتها في الحرب على الإرهاب في سوريا”، مؤكدا أن روسيا عندما تدعم الجيش السوري، فإنها لا تحمي المواطنين السوريين والروس، بل وتحمي الأوروبيين والآخرين.
من جهة أخرى، أعرب الأسد عن استعداد دمشق الدائم للتعاون مع أي بلد بما في ذلك الغرب، لتحرير مدينة الرقة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرا إلى أن بلاده على دراية بعدم امتلاك الغرب الإرادة لمحاربة “الإرهابيين”.
وشدد الأسد على ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية المنتشرة في سوريا من دون الموافقة من قبل سلطات البلاد، سواء كانت أمريكية أو تركية أو أخرى، موضحا أنه سيكون عليها مغادرة الأراضي السورية فورا بعد هزيمة الإرهاب، وإما سيتم طردها بالقوة.
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