تحرس الكثير من السيدات على إطالة أظافرها وإظهارها بشكل جميل ولامع، لكن هناك عدّة عوامل قد تبطّئ نموّ الأظافر، وتؤدي بالتالي إلى تكسّرها بسرعة.

ووفقا لمجلة لها، تتلخص هذه العوامل في الآتي :

التقدّم العمر والشيخوخة.

التغيرات الهرمونية في الجسم.

المشكلات الصحية، والأدوية، ونقص التغذية.

وفيما يلي أسرع طريقة لتطويل الأظافر وتقويتها من مكونات طبيعية ومفيدة للبشرتك .

* خلطة زيت الزيتون مع الطماطم :

- امزجي نصف كوب من عصير الطماطم وملعقتي طعام من زيت الزيتون في وعاء.

- انقعي أظافرك في هذا المزيج لمدة 10 دقيقة.

- كرّري هذا العلاج مرة واحدة يومياً حتى تحصلي على النتائج المرجوة.

يمكنك أيضاً الاستفادة من زيت الزيتون لتقوية أظافرك، وفق الآتي:

- قبل الذهاب إلى الفراش، ضعي زيت الزيتون الدافئ على أظافرك والجلد المحيط، ودلّكي بلطفٍ لمدة خمس دقائق، ثمّ قومي بارتداء قفازات قطنية طوال الليل.