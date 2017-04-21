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السيسي ينفذ وعده.. «فتاة العربة» تتسلم السيارة الهدية
السيسي وفتاة العربة منى السيد

السيسي ينفذ وعده.. «فتاة العربة» تتسلم السيارة الهدية

الجمعة، 21 ابريل 2017 03:24 م

كشف إبراهيم بهاء الدين، نجل شقيق مني السيد، المعروفة إعلامياً باسم “فتاة العربة”، عن تسلُّم عمته، غذاً السبت، السيارة التي أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب بهاء الدين، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، عن سعادته بوفاء الرئيس السيسي، بوعده.

جدير بالذكر، أن منى السيد، انتشرت صورتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أثناء جرِّها لتروسيكل، به كراتين منتجات غذائية، تقوم بتوزيعها على المحال التجارية، للحصول على قُوت يومها.

وعقب ذلك، استقبلها السيسي، في قصر الاتحادية، تكريماً لعملها، كما حضرت مؤتمر الشباب، وجلست بجانب الرئيس، باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية.

وتم تسلمي “فتاة العربة”، وحدة سكنية خصصتها لها الدولة، بمنطقة المندرة، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف جنيه، ورحلة عمرة لها ولأسرتها، تبرَّع بها أحد رجال الأعمال.

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