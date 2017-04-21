شاهد .. إيمان المصرية تجلس لأول مرة بعد فقدانها نصف وزنهاالجمعة، 21 ابريل 2017 03:30 م
نشرت مستشفى “سيفي” في بومباي، فيديو جديد لإيمان المصرية الملقبة ب” أسمن امرأة بالعالم “، يظهر إيمان وهي جالسة للمرة الأولى على كرسي المستشفى بعد سنوات طويلة من استلقائها على ظهرها.
وخسرت إيمان 36 عاما، نصف وزنها تقريبا، بعد ما يزيد عن شهرين من العمليات الجراحية.
وبدت إيمان أكثر سعادة وتجاوبا مع محيطها، بعد أن تعافت من عملية معقدة في مارس الماضي لعلاج البدانة تحت إشراف الطبية “مفازل لاكدوالا”، التي قالت إنه بات بإمكان إيمان الجلوس في كرسي متحرك.
وأوضحت لاكدوالا لوسائل إعلام هندية محلية، أنه بمقدور إيمان حاليا الجلوس لفترة أطول، بعد أن فقدت 242 كيلوغراما من وزنها منذ بدء رحلة علاجها قبل 3 أشهر.
وأضافت: “ما زالت تفقد وزنها بسرعة، ونحن ننتظر أن تكون قادرة على التكيف مع آلة التصوير المقطعي المحوسب لمعرفة سبب شلل أحد جوانبها وتشنجاتها”.
وخضعت إيمان لجراحة استئصال جزء كبير من معدتها (75 بالمئة) للحد من استهلاكها للطعام، كما وضع لها الأطباء نظاما غذائيا صارما، بالتزامن مع برنامج متواصل للعلاج الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن إيمان لم تخرج من منزلها في مدينة الإسكندرية في مصر لمدة 20 عاما بسبب السمنة، مما أدى إلى تفاقم مشكلاتها الصحية، إذ ألمت بها أمراض الجهاز التنفسي والفشل الكلوي والكبد.
ونشرت صحفية ” ديلي ميل ” البريطانية، تقريرا مصورا عن حالة إيمان
بعد فقدانها هذا الكم من الكيلوجرامات .
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