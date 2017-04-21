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مرتضى منصور: لا يجرؤ مسئول بـ"اتحاد الكرة" على إيقاف القيد بالزمالك
مرتضى منصور

مرتضى منصور: لا يجرؤ مسئول بـ"اتحاد الكرة" على إيقاف القيد بالزمالك

الجمعة، 21 ابريل 2017 03:12 م
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رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، تهديدات مسئولي اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بإيقاف القيد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،وذلك بسبب مستحقات الثنائي محمود فتح الله لاعب الفريق السابق،ومستحقات اللاعب أحمد حسن المتأخرة لدى النادي الأبيض.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنه لا يجرؤ أي مسئول في اتحاد الكرة على الإقدام على خطوة إيقاف فريق الزمالك.

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