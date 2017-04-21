 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 04:35 مساءً
روابط سريعة
دلائل «فبركة» تسريبات «مكملين» عن الجيش المصري
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

دلائل «فبركة» تسريبات «مكملين» عن الجيش المصري

الجمعة، 21 ابريل 2017 03:15 م

قدم خبراء أمنيون، ووسائل إعلام مصرية، دليل فبركة، الفيديو الذي نشرته قناة “مكملين”، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي زعمت فيه ضلوع جنود بالجيش المصري، في تصفية مدنيين، شرق سيناء.

وتداولت وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان، شريط الفيديو، الذي قالت إنه سرب لعملية تصفية ضد مدنيين، مدعية أن جنوداً مصريين ضالعين فيها.

وتمثلت أهم الدلائل على فبركة “الفيديو”؛ والذي قدمها الخبراء ووسائل الإعلام، فيما يلي:

1- الزي:

أشار الخبراء، إلى أن الفيديو، الذي بثته قناة “مكملين”، يشير إلى أن هذه العملية تمت في شهر ديسمبر.

وأضاف الخبراء، أنه من المعروف أن الجنود يرتدون في شهر ديسمبر، الزي الشتوي، إلا أن الفيديو يظهر بعض رجال الجيش، وهم يرتدون الملابس الصيفية.

وأوضحوا أنه في لقطة أخرى من الفيديو المزعوم، يظهر أحد الجنود، يرتدي زي مخطط، وهو مخالف للملابس الرسمية للجيش.

2- اللحية:

ولفت الخبراء، إلى أنه في الفيديو المزعوم، يظهر أحد الجنود بـ”دقن”؛ حيث أنه من المعروف عن قواعد التجنيد بالجيش المصري، أن هذا الأمر مستحيل أن يحدث، فيجب أن يقوم المجند أو الضابط بحلاقة ذقنه، بشكل شبه يومي.

3- اللهجة:

وكشف الخبراء، عن أنه في إحدى اللقطات، يظهر أحد الجنود، وهو يتحدث مع طفل بلهجة غريبة، أقرب ما تكون إلى “الخليج”.

ويتعرض الجيش المصري الذي يحارب المتشددين في محافظة سيناء، لعمليات “إرهابية” بين الحين والآخر، كانت أكبرها في العام 2013 حين ارتكب المتشدد عادل حبارة مجزرته الشهيرة والتي راح ضحيتها 25 جنديا.

ونفذ حكم الإعدام في عادل حبارة نهاية العام الماضي بعد مسار طويل من المحاكمات والطعون استمر لثلاث سنوات، فيما بقيت مذبحة رفح الثانية أكبر الجرائم التي تعرض لها الجيش المصري من قبل المتشددين في محافظة سيناء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3