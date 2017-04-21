حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي توجيه الشكر لوزير الأوقاف عقب القائه خطبة الجمعه بمسجد النادي .

ولم يفوت رئيس النادى الفرصة ووجه سؤالا لوزير الأوقاف حول حكم المراهنات في الإسلام حيث اكد مختار جمعه علي حرمة الأمر تماما رغم تدخل مصطفى عبده نجم النادى في الحديث و الذي أكد للوزير أن الدورى السعودى يطبق نظام المراهنات والذي يدر عائدا ماديا كبيرا يصب في مصلحة الاندية الا ان الوزير حسم الأمر وافتى بحرمة هذا النظام .

وكان مرتضي منصور قد أكد مؤخرا انه يجهز لتفجير مفاجأة حول مراهنات اتحاد الكرة .