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الجمعة 21 ابريل 2017 03:08 مساءً
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مرتضي منصور يثير أزمة "مراهنات الجبلاية" ووزير الأوقاف.. يحرمها
مرتضى منصور

مرتضي منصور يثير أزمة "مراهنات الجبلاية" ووزير الأوقاف.. يحرمها

الجمعة، 21 ابريل 2017 03:08 م
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حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي توجيه الشكر لوزير الأوقاف عقب القائه خطبة الجمعه بمسجد النادي .

ولم يفوت رئيس النادى الفرصة ووجه سؤالا لوزير الأوقاف حول حكم المراهنات في الإسلام حيث اكد مختار جمعه علي حرمة الأمر تماما رغم تدخل مصطفى عبده نجم النادى في الحديث و الذي أكد للوزير أن الدورى السعودى يطبق نظام المراهنات والذي يدر عائدا ماديا كبيرا يصب في مصلحة الاندية الا ان الوزير حسم الأمر وافتى بحرمة هذا النظام .

وكان مرتضي منصور قد أكد مؤخرا انه يجهز لتفجير مفاجأة حول مراهنات اتحاد الكرة .

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