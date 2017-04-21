مطار القاهرة يرد على اتهامات «الخطوط السعودية»الجمعة، 21 ابريل 2017 02:51 م
نفى مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ادعاءات الخطوط الجوية السعودية بأن تعطل السيور بالمبنى رقم ٢ وراء حدوث أزمة تكدس المعتمرين داخل الصالة، مؤكدا أن ١٣ شركة طيران عالمية وعربية تعمل بالمبنى ولا توجد أي شكاوى.
وأكد رئيس شركة ميناء القاهرة، أنه سيتم نقل جميع ركاب الرحلات التي تأخرت خلال فترة وجيزة، وأسباب الأزمة ترجع إلى تأخر وصول الرحلات القادمة من السعودية لسوء الأحوال الجوية هناك.
وأوضحت إسحاق أهمية الاستجابة السريعة من قبل السلطات السعودية والتنسيق الكامل بين كبار مسئولي سلطة الطيران السعودي والخطوط السعودية مع وزارة الطيران، حيث توافد خلال الساعات الماضية كبار مسئولي الخطوط السعودية ونقل الركاب للفنادق وتوفير طائرات عريضة لاستيعاب أكبر عدد من الركاب.
وكانت إدارة الأزمات بمطار القاهرة نجحت بالتعاون مع مسئولي وزارة النقل السعودي في حل أزمة تكدس معتمري الخطوط الجوية السعودية والتي نتجت بسبب تأخر إقلاع 14 رحلة للخطوط الجوية السعودية بسبب إرهاق قائدي الطائرات.
وقالت الخطوط السعودية في بيان أمس إنها تعتذر لضيوفها عن أي إزعاج بسبب الوضع الناتج عن ظروف تشغيلية غير اعتيادية تتمثل في كثافة أعداد المعتمرين خلال شهر رجب، بسبب تعطل سيور نقل الأمتعة المتكرر بالصالة رقم (2) بمطار القاهرة، وهو ما أدى إلى تأخر بعض الرحلات وتكدس الضيوف في صالة المغادرة وأمام منصات الخدمة، مما عاق تشغيل الرحلات الأخرى المنتظمة.
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