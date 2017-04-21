اتحاد الكرة فى بيان: لن نسكت للصوت العالى وإجراءات رادعة للمتجاوزينالجمعة، 21 ابريل 2017 02:36 م
أصدر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بيانا للرد على الأزمة الأخيرة، التى شهدتها مباراة الزمالك ومصر المقاصة بعد رفض الأول خوض اللقاء، ويهاجم اتحاد الكرة فى وسائل الإعلام، ليصدر بيان جاء كالتالى:
حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على ضبط النفس طوال الأيام الماضية انطلاقا من مسئولياته الوطنية ومكانته العربية والإقليمية، وأيضا لعدم الدخول فى جدال غير مبنى على أى من أسس الحوار الموضوعى، بما يسىء إلى أسرة الكرة المصرية، بل ويضر بصناعة كرة القدم فى مصر ومحيطها العربى ضررا بالغا.
ولقد كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ اليوم الأول للأزمة المفتعلة حول موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، عن كال المستندات التى تظهر الحقيقة للرأى العام، ولم يظهر بعد ذلك ما يدحضها، بل على العكس لم نجد سوى إدعاءات وتجاوزات واتهامات لا ترتكن إلى حقيقة.
والاتحاد المصرى لكرة القدم وهو يترفع عن مبادلة التجاوزات بمثلها، فإنه يعتزم عدم السماح بمرور أى منها، وسيتخذ كل الإجراءات التى تخولها له اللوائح والقوانين لفرض الانضباط على المنظومة الكروية، وإرساء مبدأ أن تلك اللوائح هى الحاكمة، وليس سياسة الصوت العالى والملاسنة.
ويؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الوقت نفسه، أنه سيظل حاميا لمصالح اللعبة وجميع الأندية التى تنطوى تحت لوائه، حاملا كل التقدير لكافة جماهيرها العاشقة لكرة القدم.
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