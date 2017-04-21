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وزير الزراعة: إنشاء مركز تدريب لمكافحة «التصحر»
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

وزير الزراعة: إنشاء مركز تدريب لمكافحة «التصحر»

الجمعة، 21 ابريل 2017 02:45 م

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المصريين يعيشون على 7% فقط من مساحة مصر والباقي صحراء ولذلك تم التوجه إلى عقد اتفاقية مع الصين للعمل على الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لمكافحة التصحر.

وأوضح في لقاء خاص مع التليفزيون المصري، اليوم الجمعة، أنه سيجري إنشاء مركز تدريب لمكافحة التصحر للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها مكافحة التصحر بمصر، وكذلك سيتم زراعة نباتات مناسبة لهذه البيئة يمكن الاستفادة منها على مستوى الدولة.

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