علق الروائي علاء الأسواني، علي سفر الناشطة المصرية الأمريكية، آية حجازي، وزوجها وأسرتها، علي متن طائرة عسكرية أمريكية، متوجهة إلى واشنطن.

وقال “الأسواني”، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الفرق بين طائرة خصصتها أمريكا، لإعادة آية حجازي، وبين 3 سنوات سجن لها في مصر = الفرق بين أن تكون مواطناً في ديمقراطية، وأن تكون نور عينين السيسي”.

يُذكر أن القضاء، قد برأ آية حجازي وزوجها و4 آخرين، في القضية المعروفة بـ”مؤسسة بلادي”، لتأهيل أطفال الشوارع، بعد قضائهم 3 سنوات احتياطياً في السجن.