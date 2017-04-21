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ولاية أمريكية تنفيذ أول حكم إعدام منذ 12 عاما
اعدام-مشنقة

ولاية أمريكية تنفيذ أول حكم إعدام منذ 12 عاما

الجمعة، 21 ابريل 2017 03:11 م

نفذت ولاية “أركنسو” الأمريكية أول حكم إعدام منذ 12 عاما بعد معركة قانونية طويلة بشأن استخدام هذه العقوبة في الولايات المتحدة .

وحكم على ” ليديل لي ” (51 عاما) ” بالإعدام لضربه “ديبرا ريسي” ضربا أفضى إلى الموت بواسطة مفتاح لتغيير إطار السيارات عام 1993.

وتقدم محامو لي، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في السجن انتظار التنفيذ الحكم، عدة التماسات إلى محاكم كثيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة المميتة - وفقا لسكاي نيوز عربية .

ورفضت المحكمة العليا الأميركية كل الالتماسات المقدمة من محامي المتهم ومن مجموعة مدانين آخرين محكوم عليهم بالإعدام في أركنسو.

محكمه

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