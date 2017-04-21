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كيف يستغل مرشحو الرئاسة الفرنسية «هجوم باريس» لمصلحتهم؟!
المرشحون للانتخابات الفرنسية‎

كيف يستغل مرشحو الرئاسة الفرنسية «هجوم باريس» لمصلحتهم؟!

الجمعة، 21 ابريل 2017 02:28 م

قال المحلل السياسي الجزائري عثمان تزغارت: إن المواقف تباينت بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية بشأن حادث هجوم الشانزليزيه، فاليمين المتطرف والتقليدي يرى أن الحادث يمكن أن يؤثر على الناخبين، وحاولت مارين لوبن أن تستثمر ذلك من خلال انتقادها الحكومة في مكافحتها للإرهاب، وحاولت إثارة الخوف تجاه ظاهرة الإرهاب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الحملات الانتخابية ستستمر حتى الصمت الانتخابي، وكل المرشحين يحاولون الظهور بشكل مطمئن أمام الرأي العام.

ولفت تزغارت، إلى أن الفرنسيين لا يختارون المرشحين على أساس البرامج ولكن على أساس الكاريزما.

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