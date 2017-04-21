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شركات السياحة تبرئ نفسها من «أزمة المعتمرين»
حجاج ـ الحج ‎

شركات السياحة تبرئ نفسها من «أزمة المعتمرين»

الجمعة، 21 ابريل 2017 02:25 م

رفض عماري عبدالعظيم، عضو غرفة شركات السياحة، تحميل الشركات مسئولية أزمة تكدس المعتمرين المصريين بمطار القاهرة، مؤكدًا أن الخطأ منحصر بين مطار القاهرة والخطوط الجوية السعودية.

وأضاف عبدالعظيم في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن شركات السياحة لم تدفع المعتمرين إلى المطارات قبل الرحلات بأكثر من 4 ساعات.

ولفت إلى أن أقل شركة تنظيم رحلات العمرة منذ 5 سنوات، متسائلًا: “إشمعنا دلوقتي بيحصل دا”.

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