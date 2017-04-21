وجه الناشط السياسي، حازم عبدالعظيم، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يذكره فيها، بوعده عام 2015، بأن المصريين سوف يجنوا ثمار النجاح بعد عامين.

وقال عبدالعظيم، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “باقي على المدة؛ ثمانية أيام”.

وأضاف الناشط السياسي: “الدنيا بقت غالية طحن.. علبة التونة كانت بـ5 جنيه النهاردة بـ 18 جنيه!!!.. ربنا يعيننا ويعين الجميع!”.

وتابع عبدالعظيم: “خلاص يا سيدى، مش هأكل تونة، واستني ليوم 28 الجاي، زي ما وعد الرئيس.. وبالإصلاح الجريء هانقصر الطريق.. يا مواطن مصر”.

واختتم حازم عبدالعظيم، تدوينته، بمطالبته بمحاسبة الرئيس السيسي، على وعوده، التي تنتهي بعد 8 أيام، قائلاً: “لو إحنا دولة محترمة!.. من يحاسبه؟”.