 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 03:07 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. رئيس وزراء فرنسا: «لوبان» تستغل حادث هجوم باريس لزرع الانقسام
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف

بالفيديو.. رئيس وزراء فرنسا: «لوبان» تستغل حادث هجوم باريس لزرع الانقسام

الجمعة، 21 ابريل 2017 02:18 م
متابعات

قال برنار كازنوف، رئيس الوزراء الفرنسي،إن المرشحة للرئاسة الفرنسية ماري لوبان تجهل جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة الفرنسية،لافتًا إلي أنها تتجاهل كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتقول أنها تعارض كل ما تم فعله، دون أن تقدم أي مقترح.

وأضاف “كازنوف”،في كلمته خلال مؤتمر صحفي له حول هجوم باريس الإرهابي،أن ردود أفعال وتصرفات المرشحة الرئاسية ماري لوبان،يظهر أكثر من أي وقت ماهية نواياها الحقيقية،حيث أنها تحاول استغلال هذه الحوادث المأساوية من أجل زرع الانقسام.

ونوه بأنه ليس هناك أي جهاز استخباري ربط بين اللجوء والهجرة،وحادث الهجوم الإرهابي في باريس الذي وقع أمس، مضيفًا أن “لوبين” تحاول إنتهاز هذا الحادث المأسوي بشكل “دنئ” علي حساب الحقيقة.



اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3