قال برنار كازنوف، رئيس الوزراء الفرنسي،إن المرشحة للرئاسة الفرنسية ماري لوبان تجهل جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة الفرنسية،لافتًا إلي أنها تتجاهل كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتقول أنها تعارض كل ما تم فعله، دون أن تقدم أي مقترح.

وأضاف “كازنوف”،في كلمته خلال مؤتمر صحفي له حول هجوم باريس الإرهابي،أن ردود أفعال وتصرفات المرشحة الرئاسية ماري لوبان،يظهر أكثر من أي وقت ماهية نواياها الحقيقية،حيث أنها تحاول استغلال هذه الحوادث المأساوية من أجل زرع الانقسام.

ونوه بأنه ليس هناك أي جهاز استخباري ربط بين اللجوء والهجرة،وحادث الهجوم الإرهابي في باريس الذي وقع أمس، مضيفًا أن “لوبين” تحاول إنتهاز هذا الحادث المأسوي بشكل “دنئ” علي حساب الحقيقة.