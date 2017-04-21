عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن يؤثر حادث باريس الإرهابي، على الانتخابات الفرنسية.

جاء ذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة.

وكان شرطي فرنسي وزوجته قد لقيا مصرعهما مساء أمس الخميس قرب باريس، إثر هجوم بالسكين نفذه شخص أعلن مبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي.