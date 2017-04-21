وفقا لمجلة تايم الأمريكية «أردوغان وترامب» من بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم

أعلنت مجلة “تايم” الأمريكية اليوم الجمعة عن القائمة السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وتضم القائمة التي أوردتها المجلة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، رئيسة الوزراء البريطانية “تريزا ماي” و”جوليان أسانج” مدير موقع ويكيليكس، وزعيم كوريا الشمالية “كيم يونج أون”، والرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وابنته “إيفانكا”، والرئيس الصيني “شي جين بينج”, والرئيس الروسي” فلاديمير بوتين “.

وقسمت تايم قائمتها لخمس فئات، هي “القادة” و”الرواد” و”الفنانون”, و”الجبابرة”, و”الأيقونات”.. حيث تكتب البيانات الشخصية لقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، من قبل المشاهير في المجالات المختلفة.

وضمت فئة القادة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تلاها، رئيس الوزراء الهندي نارنديرا مودي، و السيناتور الأمريكي تشاك تشامبر، وبعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, ثم السيانتور الأمريكية وعضوة مجلس الشيوخ اليزابيث وارن, ومؤسس موقع التسريبات ويكيليكس جوليان اسانج , والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون , والرئيس الصيني شي جين بينج , والرئيس الروسي فلاديمير بوتين , والرئيس التركي رجب طيب أردوغان , والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وملياندا جيتس زوجة الملياردير الأمريكي بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت.