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أهم «ملفات» النقاش بين الأزهر وبابا الفاتيكان
مفتي الجمهورية في لقاء مع بابا الفاتيكان‎

أهم «ملفات» النقاش بين الأزهر وبابا الفاتيكان

الجمعة، 21 ابريل 2017 02:00 م

قال الأنبا عمانويل عياد، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، رئيس اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، تعتبر حدث هام، وتحمل مغزى عميق.

وأضاف عياد، في لقاء ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان، سيؤكد على أن الأديان مهتمها التعايش السلمي والسلام وبناء الإنسان على كل المستويات، مؤكدا أن البابا لديه حب خاص لمصر ويشعر بحنين داخلي لمصر.

وثمن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، حيث أن رجال الدين بكل أطيافهم عليهم مسئولية كبيرة بأن يكون لديهم وعي كافي بهذه المسئولية.

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