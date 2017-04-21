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ايفونا ينشر صورته بقميص الأهلي ويكتب: العودة!
ماليك إيفونا

ايفونا ينشر صورته بقميص الأهلي ويكتب: العودة!

الجمعة، 21 ابريل 2017 01:53 م
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نشر الجابوني ماليك إيفونا لاعب تيانجين الصيني، صورته بقميص ناديه السابق الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”، بتعليق كتب فيه “العودة”.

وكان الأهلي باع هدافه الجابوني مطلع الموسم الحالي إلى تيانجين الصيني في صفقة قياسية بلغت نحو 8 ملايين دولار.

ولعب إيفونا 10 مباريات فقط مع تيانجين بالدوري هذا الموسم، بإجمالي عدد دقائق 344 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف دون صناعة أي هدف، وهي حصيلة مغايرة تماما لما حققه مع الأهلي الذي انضم إليه من الوداد المغربي، حيث شارك في 24 مباراة بإجمالي دقائق 1538، سجل خلالهن 12 هدفا وصنع 4 آخرين.

ولا توجد أماكن شاغرة بقائمة الأهلي التي تضم 3 لاعبين أجانب، هم التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجايي، والإيفواري سليماني كوليبالي، علما بأنه ينتظر عودة مهاجمه الغاني جون انتوي المعار لمصر المقاصة حتى نهاية الموسم.

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