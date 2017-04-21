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كواليس اجتماع الـ«3 ساعات» بين وزير الداخلية والنواب
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

كواليس اجتماع الـ«3 ساعات» بين وزير الداخلية والنواب

الجمعة، 21 ابريل 2017 01:54 م

كشف أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، النائب شريف الورداني، عن كواليس الاجتماع الذي دار بين أعضاء اللجنة، ووزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار.

وقال الورداني، في مداخلة هاتفية مع فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، إن اللقاء استمر 3 ساعات؛ وتضمن التشاور حول التهديدات الإرهابية ضد الوطن.

وأشار البرلماني، إلى أن وزير الداخلية، أكد على استمرار أفراد الأمن، في الدفاع عن شعب مصر بأي ثمن.

وشدد الورداني، على ضرورة التعاون الدولي ضد الإرهاب، حتى يمكن القضاء عليه، لافتاً إلى أن إرهاب التسعينيات، لا يساوي شيئا أمام ما يحدث في الوقت الحالي، حيث يتم استخدام التكنولوجيا بشكل كبير.

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