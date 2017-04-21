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الكشف عن اسم وجنسية منفذ «هجوم باريس»
حادث باريس

الكشف عن اسم وجنسية منفذ «هجوم باريس»

الجمعة، 21 ابريل 2017 01:48 م

كشفت مصادر فرنسية مطلعة، اليوم الجمعة، عن أن منفذ اعتداء الشانزليزيه يدعى كريم شرفي (39 عاما) وهو فرنسي من مواليد منطقة”سين-سان-دوني’ بالضاحية الباريسية.

وأكدت المصادر أن المعتدي كان مصنفا كشخص بالغ الخطورة وعنيف وخضع للمراقبة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب منذ مطلع العام.

وأوضحت أنه عثر في سيارته - التي استخدمها في الهجوم - على عناوين الإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية) و مركز شرطة بلدة “لانيي” بشمال فرنسا و ثلاثة متاجر لبيع الأسلحة.

وأضافت أنه خلال مداهمة منزله تم التحفظ على حاسب ألي وهواتف محمولة و بندقية.

وكان منفذ الهجوم - الذي تبناه تنظيم داعش- قد اطلق النار مساء امس الخميس على دورية للشرطة بجادة الشانزليزيه مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين قبل أن يتم تصفيته برصاص قوات الأمن.

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