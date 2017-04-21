أسفرت قرعة الدور نصف النهائى لمسابقة الدورى الأوروبى “يوروباليج”، التى أجريت فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” بمدينة “نيون” السويسرية، منذ قليل، عن مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد الإنجليزى وسيلتا فيجو الإسبانى، فيما يلتقى أياكس أمستردام الهولندى مع ليون الفرنسى.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الذهاب يوم 4 مايو المقبل، والإياب فى الأسبوع التالى مباشرة، علما بأن فريقى مانشستر يونايتد وليون سيخوضان مواجهة العودة على ملعبهم.

يذكر أن مانشستر يونايتد نجح فى حجز مقعده بنصف نهائى الدورى الأوروبى على حساب أندرلخت، وتأهل سيلتا فيجو الإسبانى لهذا الدور عبر فريق جينك البلجيكى، كما تخطى أياكس الهولندى فريق شالكة الألمانى، وصعد ليون الفرنسى على حساب بشكتاش التركى.