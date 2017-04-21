هدد الغاني مانويل جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق النادى الأبيض بخصم 6 نقاط من رصيده فى حالة عدم الالتزام بسداد مستحقاته المتأخرة لدى النادى والبالغة 450 ألف دولار.

وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم “خطابا للزمالك عبر اتحاد الكرة يخطره فيه بتحويله للجنة الانضباط فى الثالث من مايو المقبل وصدور قرار بتغريمه ومعاقبته بخصم نقاط من رصيده حال عدم سداد مستحقات أجوجو المتأخرة لديه.

ويسعى مجلس الزمالك لإقناع محامى أجوجو بالحصول على 50 ألف دولار من قيمة مستحقاته وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين وفى حالة الرفض سيتم اللجوء الى الاستئناف على قرار الفيفا فى موعد أقصاه 30 يوما وفقا للوائح.