تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الداخلية بشأن رفض الوزارة تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن مطار النزهة كان هو المنفذ الأوحد لعروس البحر الأبيض المتوسط حتى تم إنشاء مطار برج العرب في عهد الفريق أحمد شفيق، وتم إغلاقه بعد ذلك للتجديد والتحديث لعدة سنوات.

وأوضحت أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخلت القوات المسلحة، للقضاء على المشكلة الرئيسية بمهبط المطار لتراكم المياه الجوفية، نظرًا لأن طبيعة أرض المطار منخفضة على سطح البحر مما يستلزم خفض منسوب المياه الجوفية وصرف المياه على مصرف الأملاك خارج المطار بعد تجمع المياه.

وأكدت أن هناك غموضا في موقف وزارة الداخلية، وحججها غير مبررة وغير مفهومة، وهذا ما دفع جهاز الرقابة الإدارية إلى إعداد تقرير وتقديمه إلى رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على المطار وإعادة تشغيله في ظل عجز مطار برج العرب عن استيعاب زيادة الحركة وحاجته إلى مبنى جديد يستغرق العمل فيه 4 سنوات من خلال قرض ياباني تم الاتفاق عليه مع وزارة التعاون الدولي.