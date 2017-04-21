 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 01:47 مساءً
روابط سريعة
طلب إحاطة ضد وزير الداخلية لرفض تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية
وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار‎‏

طلب إحاطة ضد وزير الداخلية لرفض تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية

الجمعة، 21 ابريل 2017 01:16 م
متابعات

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الداخلية بشأن رفض الوزارة تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن مطار النزهة كان هو المنفذ الأوحد لعروس البحر الأبيض المتوسط حتى تم إنشاء مطار برج العرب في عهد الفريق أحمد شفيق، وتم إغلاقه بعد ذلك للتجديد والتحديث لعدة سنوات.

وأوضحت أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخلت القوات المسلحة، للقضاء على المشكلة الرئيسية بمهبط المطار لتراكم المياه الجوفية، نظرًا لأن طبيعة أرض المطار منخفضة على سطح البحر مما يستلزم خفض منسوب المياه الجوفية وصرف المياه على مصرف الأملاك خارج المطار بعد تجمع المياه.

وأكدت أن هناك غموضا في موقف وزارة الداخلية، وحججها غير مبررة وغير مفهومة، وهذا ما دفع جهاز الرقابة الإدارية إلى إعداد تقرير وتقديمه إلى رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على المطار وإعادة تشغيله في ظل عجز مطار برج العرب عن استيعاب زيادة الحركة وحاجته إلى مبنى جديد يستغرق العمل فيه 4 سنوات من خلال قرض ياباني تم الاتفاق عليه مع وزارة التعاون الدولي.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3